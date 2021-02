Thales Alenia Space, accordo con Telesat per costruire costellazione Lightspeed (Di martedì 9 febbraio 2021) (Teleborsa) – Thales Alenia Space, joint venture tra Thales (67%) e Leonardo (33%), ha siglato un accordo con l’operatore satellitare Telesat, leader a livello mondiale, per divenire primo contraente nella costruzione della costellazione Lightspeed in orbita terrestre bassa, un progetto miliardario basato su una flotta iniziale di 298 satelliti. Telesat si affiderà a Thales Alenia Space non solo per sviluppare il segmento spazio e di missione, ma anche per le performance del sistema end-to-end e le associate specifiche tecniche. Il segmento spaziale di Lightspeed consisterà inizialmente di 298 satelliti, di classe 700-750 Kg. La rete fornirà una connessione di più ... Leggi su quifinanza (Di martedì 9 febbraio 2021) (Teleborsa) –, joint venture tra(67%) e Leonardo (33%), ha siglato uncon l’operatore satellitare, leader a livello mondiale, per divenire primo contraente nella costruzione dellain orbita terrestre bassa, un progetto miliardario basato su una flotta iniziale di 298 satelliti.si affiderà anon solo per sviluppare il segmento spazio e di missione, ma anche per le performance del sistema end-to-end e le associate specifiche tecniche. Il segmento spaziale diconsisterà inizialmente di 298 satelliti, di classe 700-750 Kg. La rete fornirà una connessione di più ...

