Tg Politico Parlamentare, edizione del 9 febbraio 2021 (Di martedì 9 febbraio 2021) No alla flat tax. Mario Draghi nella riforma fiscale si ispirera' all'Europa. Nessun aumento delle tasse, dunque, ma un corposo recupero dell'evasione. Mano a mano che il presidente incaricato procede nelle consultazioni coi partiti emergono le linee guida del programma di governo. Via libera "senza preclusione alcuna" da parte di Forza Italia che vede tornare in campo Silvio Berlusconi. Il Cavaliere, accolto dai parlamentari azzurri con un lungo applauso, ha assicurato che Forza Italia fara' la sua parte con spirito costruttivo. Votera' la fiducia anche il Partito democratico che ha consegnato a Draghi un documento con molti punti programmatici. Il segretario Nicola Zingaretti non ha escluso la partecipazione di ministri dem, mentre ha rinviato il tema della possibile candidatura di Giuseppe Conte a Roma o a Siena, alle decisioni dei livelli territoriali. Nelle prossime ore sul governo e' previsto il voto online dei militanti pentastellati. Beppe Grillo a Montecitorio non ha nascosto di essere a favore. DL COVID E CARTELLE, SUBITO 2 SCOGLI PER DRAGHI

