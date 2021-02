Tesla - La nuova compatta sarà prodotta in Cina e venduta in tutto il mondo (Di martedì 9 febbraio 2021) Dalla Cina arrivano nuovi dettagli sulla Tesla compatta che dovrebbe debuttare sul mercato con un prezzo attorno ai 25 mila euro. In un'intervista all'agenzia di stampa statale Xinhua, il presidente della filiale cinese della Casa di Palo Alto, Tom Zhu, ha fornito diversi dettagli sulla Gigafactory di Shanghai, dove verrà progettata e costruita la più piccola delle elettriche californiane, che in molti hanno ribattezzato con il nome di Model 2. Con la ID.3 nel mirino. La sorella minore della Model 3 sarà interamente sviluppata nel Paese asiatico con ambizioni globali: dopo il lancio sul mercato locale, infatti, la cinque porte arriverà anche nei principali mercati di tutto il mondo, Italia compresa. L'Europa, dopo la Cina, sarà uno dei mercati chiave ... Leggi su quattroruote (Di martedì 9 febbraio 2021) Dallaarrivano nuovi dettagli sullache dovrebbe debuttare sul mercato con un prezzo attorno ai 25 mila euro. In un'intervista all'agenzia di stampa statale Xinhua, il presidente della filiale cinese della Casa di Palo Alto, Tom Zhu, ha fornito diversi dettagli sulla Gigafactory di Shanghai, dove verrà progettata e costruita la più piccola delle elettriche californiane, che in molti hanno ribattezzato con il nome di Model 2. Con la ID.3 nel mirino. La sorella minore della Model 3interamente sviluppata nel Paese asiatico con ambizioni globali: dopo il lancio sul mercato locale, infatti, la cinque porte arriverà anche nei principali mercati diil, Italia compresa. L'Europa, dopo launo dei mercati chiave ...

chevida : RT @quattroruote: La #Tesla ha svelato dettagli inediti sulla sua nuova compatta, da molti già ribattezzata #Model2: sarà prodotta in #Cina… - quattroruote : La #Tesla ha svelato dettagli inediti sulla sua nuova compatta, da molti già ribattezzata #Model2: sarà prodotta in… - intermarketblog : ?? | BUBBLE in BUBBLE |?? Cosa succede se la 'bolla' #Tesla si mette a comprare la 'bolla' #Bitcoin? La bolla nella b… - finanza_online : #Criptovalute - Il colosso della auto elettriche apre al mondo delle valute digitali. Tesla precisa che in base all… - albertobassi18 : #Bitcoin: dopo il boom di fine 2017, il picco negativo del 2018, l’equilibrio nel 2019 e la nuova crescita nel 2020… -