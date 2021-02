Terza fascia graduatorie ATA, valido il servizio nelle scuole paritarie coperto da cassa integrazione durante emergenza Covid 19? (Di martedì 9 febbraio 2021) graduatorie Terza fascia ATA: una domanda ricorrente riguarda il servizio svolto presso le scuole paritarie. I motivi sono due: l'importante recente sentenza che ha assegnato punteggio pieno al servizio svolto in questa tipologia di scuola e poi la richiesta di valutazione del servizio coperto da cassa integrazione durante l'emergenza Covid 19. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 9 febbraio 2021)ATA: una domanda ricorrente riguarda ilsvolto presso le. I motivi sono due: l'importante recente sentenza che ha assegnato punteggio pieno alsvolto in questa tipologia di scuola e poi la richiesta di valutazione deldal'19. L'articolo .

orizzontescuola : Terza fascia graduatorie ATA, valido il servizio nelle scuole paritarie coperto da cassa integrazione durante emerg… - ArjunaCecchetti : @blaptos @littleire90 non ci stiamo capendo...lol. Prima ci vorrebbero gli esami universitari che abilitano a una c… - BeamaBeorg : RT @Ticonsiglio: Titoli valutabili graduatorie ATA terza fascia: Tabelle | - orizzontescuola : Graduatorie terza fascia ATA, con diploma Liceo Artistico per quali profili presento domanda? Guida per registrarsi… - DoriaIstituto : ???????? ?????? ?Sono aperte le prenotazioni per i corsi con inizio nel mese di Settembre ! ?????????????????? ??????'???????????????????? ??????????… -