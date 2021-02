Ternana | Lucarelli esalta il gioiello del Palermo Lucca | “Mi ha impressionato | mai visto giocatore di 20 anni così forte”

(Di martedì 9 febbraio 2021) Cinque a uno. È questo il risultato finale di-Casertana.I rossoverdi di Cristianocontinuano a volare spediti verso l'obiettivo promozione: ieri sera, la compagine umbra ha battuto per 5-1 allo Stadio "Libero Liberati" la Casertana grazie alle reti messe a segno da Furlan, Partipilo, Raicevic e Peralta.Soddisfatto e orgoglioso del risultato l'allenatore nativo di Livorno, che in conferenza stampa, al termine del match, ha speso parole al miele anche per il giovane attaccante di proprietà del, Lorenzo, autore del gol messo a segno dai rosanero lo scorso sabato al 'Renzo Barbera', proprio nel corso della sfida contro i rossoverdi: “Mi ha, maiundi 20...

...Il Messaggero laè pronta a riscattare in anticipo Palumbo , centrocampista di proprietà della Sampdoria . Il giocatore può quindi restare definitivamente alla corte del tecnicoTABELLINO(4 - 2 - 3 - 1): Iannarilli; Laverone, Boben, Kontek, Frascatore (79 ... All.: CristianoCASERTANA (4 - 3 - 3): Avella; Del Grosso (62 Rillo), Carillo, Konate, Polito; ...L'ex bomber e tecnico amaranto continua a togliersi soddisfazioni con le "Fere": battuta per 5-1 la Casertana, volano a +14 dal Bari secondo in classifica ...Dopo il successo ottenuto in campionato contro la Casertana, l’allenatore della Ternana, Cristiano Lucarelli, è intervenuto in conferenza stampa per lodare la prova dei suoi. Inoltre, il tecnico ha co ...