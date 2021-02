Tentato suicidio studentessa | il preside | “Chiedo rispetto ai giornalisti”

Leggi su quotidianpost

(Di martedì 9 febbraio 2021) Il dirigente della scuola romana in cui unadi 17 anni hail, non ha condiviso alcuni atteggiamenti di alcuniche, fuori dalla scuola, hanno fermato gli studenti per delle interviste, ponendo loro domande forse troppo insistenti. Come riportato da Adnkronos, Paolo Pedullà, il dirigente dell’istituto, ha dichiarato: “In nome di non si sa quale diritto di cronaca si fa clamore intorno a una ragazza, alla sua famiglia, a un gruppo di persone che lavorano in una scuola, senza che nulla di decisivo si dica sulla sofferenza di un’adolescente o sul malessere che in questi mesi riguarda molti altri teenager. A tutela soprattutto di ragazze e ragazzi si chiede di avereper quel dolore. È una regola base di umanità”. E ha aggiunto: “Si provvederà a ...