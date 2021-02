Tennis: Andy Murray torna in campo e vince contro Marterer al Challenger Biella 1 2021. Con Moroni la prossima sfida (Di martedì 9 febbraio 2021) Al PalaPajetta di Biella, ex sede delle partite della squadra di basket fino alla costruzione del Biella Forum, c’è il debutto stagionale di Andy Murray. L’ex numero 1 del mondo, ora al 125° posto del ranking ATP, esordisce superando il tedesco Maximilian Marterer con il punteggio di 6-7(3) 6-2 6-3, togliendosi anche di dosso un po’ di (comprensibile) iniziale ruggine. Suo prossimo avversario sarà Gian Marco Moroni, che ha sconfitto il russo Evgeny Karlovskiy in due set. La vera lotta c’è, in sostanza, nel primo set, dove il tre volte vincitore Slam ha sì due opportunità per andarsene sul 3-3, ma non riesce ad andarsene, contrastato da una prova di sostanza di Marterer da fondocampo. Ed il tie-break, in effetti, ha un esito inatteso, con il tedesco ... Leggi su oasport (Di martedì 9 febbraio 2021) Al PalaPajetta di, ex sede delle partite della squadra di basket fino alla costruzione delForum, c’è il debutto stagionale di. L’ex numero 1 del mondo, ora al 125° posto del ranking ATP, esordisce superando il tedesco Maximiliancon il punteggio di 6-7(3) 6-2 6-3, togliendosi anche di dosso un po’ di (comprensibile) iniziale ruggine. Suo prossimo avversario sarà Gian Marco, che ha sconfitto il russo Evgeny Karlovskiy in due set. La vera lotta c’è, in sostanza, nel primo set, dove il tre volte vincitore Slam ha sì due opportunità per andarsene sul 3-3, ma non riesce ad andarsene, contrastato da una prova di sostanza dida fondo. Ed il tie-break, in effetti, ha un esito inatteso, con il tedesco ...

