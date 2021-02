Tempesta d’amore | anticipazioni italiane | Vanessa finge di amare Paul! E Robert…

Leggi su tvsoap

(Di martedì 9 febbraio 2021) L’amore può essere un dono… ma anche una maledizione! A, la frequentazione senza impegno diSonnbichler (Jeannine Gaspár) e Robert Saalfeld (Lorenzo Patané) si è infatti recentemente evoluta in qualcosa di molto più serio. Purtroppo, però, solo da una parte… Nelle prossime puntatela bella nipote di Alfons (Sepp Schauer) si troverà così a dover affrontare una situazione a dir poco spinosa e cercherà di uscirne con un inganno alquanto sorprendente. Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia…puntatesi innamora di Robertsi innamora di Robert,...