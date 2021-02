Taxi, al via voucher gratuiti per docenti e personale Ata (Di martedì 9 febbraio 2021) Roma – Al via il progetto ‘SCHOOL ride LAZIO’, voucher Taxi gratuiti per docenti e personale ATA degli istituti scolastici pubblici di Roma. Con uno stanziamento della Regione Lazio di 4.172.798,36 di euro, i beneficiari potranno recarsi al lavoro utilizzando un voucher Taxi dell’importo di 12,50 euro a corsa, per un massimo di due corse al giorno da e verso l’istituto scolastico di riferimento, per un totale di 10 voucher pro capite. Per accedere al beneficio il docente o il personale ATA dovra’ collegarsi tramite Spid alla WebApp schoolridelazio.astralspa.it. In seguito potra’ richiedere il servizio Taxi con le modalita’ e gli strumenti disponibili sul mercato, specificando di voler utilizzare il ... Leggi su romadailynews (Di martedì 9 febbraio 2021) Roma – Al via il progetto ‘SCHOOL ride LAZIO’,perATA degli istituti scolastici pubblici di Roma. Con uno stanziamento della Regione Lazio di 4.172.798,36 di euro, i beneficiari potranno recarsi al lavoro utilizzando undell’importo di 12,50 euro a corsa, per un massimo di due corse al giorno da e verso l’istituto scolastico di riferimento, per un totale di 10pro capite. Per accedere al beneficio il docente o ilATA dovra’ collegarsi tramite Spid alla WebApp schoolridelazio.astralspa.it. In seguito potra’ richiedere il serviziocon le modalita’ e gli strumenti disponibili sul mercato, specificando di voler utilizzare il ...

