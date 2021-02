Tamponi per dodici sacerdoti: solo con responso negativo potranno far ritorno alle loro parrocchie (Di martedì 9 febbraio 2021) FABRIANO - Sale la preoccupazione a Fabriano e comprensorio per i casi di positività al Covid - 19 : per la seconda settimana di fila cresce la percentuale dei nuovi positivi nei cinque comuni dell'... Leggi su corriereadriatico (Di martedì 9 febbraio 2021) FABRIANO - Sale la preoccupazione a Fabriano e comprensorio per i casi di positività al Covid - 19 : per la seconda settimana di fila cresce la percentuale dei nuovi positivi nei cinque comuni dell'...

paola24711898 : @ElenaChiorino @FratellidItalia Vada per i tamponi ma che fine hanno fatto i vaccini? - MadDriver70 : RT @kikkakokkakikka: Di nuovo mezza piazza di auto in coda per i tamponi Certo che siete proprio ritardati,eh! Come parlare ai 4 venti! Ug… - Guissi36575315 : Giornalmente vengono pubblicati i nuovi contagi, i tamponi effettuati non sono omogenei. Per far capire alle person… - Llukas79 : RT @kikkakokkakikka: Di nuovo mezza piazza di auto in coda per i tamponi Certo che siete proprio ritardati,eh! Come parlare ai 4 venti! Ug… - DavidedaBrescia : RT @kikkakokkakikka: Di nuovo mezza piazza di auto in coda per i tamponi Certo che siete proprio ritardati,eh! Come parlare ai 4 venti! Ug… -