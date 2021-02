Swansea-Manchester City FA Cup | mercoledì ore 18 | 30 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di martedì 9 febbraio 2021) Nonostante le solite note assenze, non molte ma rilevanti, Per Guardiola ha ampie possibilità di scelta e quindi ci aspettiamo qualche cambio senza che la sostanza muti di tantissimo. I padroni di casa, terzi nel loro campionato e in piena lotta per la promozione diretta in Premier League, non perdono da dieci partite, comprese le InfoBetting: Scommesse Sportive e