Supplente Covid licenziato dopo 30 giorni di malattia. Termina il suo anno scolastico o potrebbe ricevere nuovo incarico? (Di martedì 9 febbraio 2021) Supplente Covid o con supplenza temporanea (max ultimo giorno di lezione in base al calendario scolastico regionale): la disciplina delle assenza per malattia è particolarmente penalizzante e in questo anno scolastico ne stanno facendo le spese numerosi docenti e ATA, dato il periodo di particolare emergenza in cui ci troviamo. A parte le assenze dovute a Covid, che non rientrano nel conteggio, quest'anno vi è un aumento sensibile di licenziamenti per il superamento del numero di assenze consentite per malattia.

