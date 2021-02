Sul piano vaccinale è scontro Regione Lombardia - Ministero Salute (Di martedì 9 febbraio 2021) 'Trovo incredibile che il Ministero della Salute abbia deciso di bloccare la valutazione, prevista per oggi da parte del Cts, del piano vaccinale di massa della Lombardia'. Il governatore Fontana ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 9 febbraio 2021) 'Trovo incredibile che ildellaabbia deciso di bloccare la valutazione, prevista per oggi da parte del Cts, deldi massa della'. Il governatore Fontana ...

