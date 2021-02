Sudafrica, sospeso vaccino AstraZeneca. Appello di Anief: aprire inchiesta per tutelare personale scolastico (Di martedì 9 febbraio 2021) (Teleborsa) – Anche la Bbc conferma che il Sudafrica ha deciso di sospendere temporaneamente la somministrazione dei vaccini prodotti da AstraZeneca perché non offre garanzie: l’Università di Johannesburg avrebbe dimostrato, con uno studio, la limitata efficacia del siero contro la variante Sudafricana del coronavirus. Il risultato è ancora incompleto, ma al momento la campagna vaccinale locale risulta in stand by. In Italia, nel frattempo, sono in attesa del vaccino 1,3 milioni di insegnanti e amministrativi. Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, chiede al ministro della Salute Roberto Speranza di aprire un’inchiesta per tutelare il personale scolastico: “occorre sicuramente fare in fretta a vaccinare a ... Leggi su quifinanza (Di martedì 9 febbraio 2021) (Teleborsa) – Anche la Bbc conferma che ilha deciso di sospendere temporaneamente la somministrazione dei vaccini prodotti daperché non offre garanzie: l’Università di Johannesburg avrebbe dimostrato, con uno studio, la limitata efficacia del siero contro la variantena del coronavirus. Il risultato è ancora incompleto, ma al momento la campagna vaccinale locale risulta in stand by. In Italia, nel frattempo, sono in attesa del1,3 milioni di insegnanti e amministrativi. Marcello Pacifico, presidente nazionale, chiede al ministro della Salute Roberto Speranza diun’peril: “occorre sicuramente fare in fretta a vaccinare a ...

