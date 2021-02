Su TikTok sfidava i carabinieri ad arrestarlo, in manette latitante tradito dai video social (Di martedì 9 febbraio 2021) Roma, 9 feb – Fine dei giochi per Mirko Rosa alias Mirko oro, l’ex imprenditore pluripregiudicato che da latitante – tramite video postati su TikTok – sfidava le forze dell’ordine ad arrestarlo. I carabinieri del comando provinciale di Varese lo hanno arrestato in Svizzera. Lì si era rifugiato per sfuggire ai sei anni di carcere che deve scontare a seguito di varie condanne per diversi reati. Il latitante sbruffone fregato da TikTok «Tanto non mi prendete», scriveva sui social l’ex proprietario di una catena di negozi «Compro oro» dislocata tra Varesotto e Milanese. Secondo quanto si apprende dal Corriere, sarebbe stata proprio la sua sete di notorietà ed esposizione mediatica a «fregarlo». Il passato di Rosa è costellato di feste ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 9 febbraio 2021) Roma, 9 feb – Fine dei giochi per Mirko Rosa alias Mirko oro, l’ex imprenditore pluripregiudicato che da– tramitepostati sule forze dell’ordine ad. Idel comando provinciale di Varese lo hanno arrestato in Svizzera. Lì si era rifugiato per sfuggire ai sei anni di carcere che deve scontare a seguito di varie condanne per diversi reati. Ilsbruffone fregato da«Tanto non mi prendete», scriveva suil’ex proprietario di una catena di negozi «Compro oro» dislocata tra Varesotto e Milanese. Secondo quanto si apprende dal Corriere, sarebbe stata proprio la sua sete di notorietà ed esposizione mediatica a «fregarlo». Il passato di Rosa è costellato di feste ...

CdT_Online : Era ricercato dallo scorso 21 gennaio - Su TikTok sbeffeggiava le forze dell’ordine: «Non mi prenderete mai» - Susannagr17 : Mirko Rosa, alias «Mirko Oro», arrestato in Svizzera: sfidava la legge su TikTok, «Ciao poveri» - edoludo : RT @IlPrimatoN: «Maresciallo sprecate soldi, non mi prenderete mai» - peppiniellopz : RT @IlPrimatoN: «Maresciallo sprecate soldi, non mi prenderete mai» - 2014Monaco : RT @IlPrimatoN: «Maresciallo sprecate soldi, non mi prenderete mai» -