Stefano De Martino torna in tv dopo il lutto: ecco le sue parole (Di martedì 9 febbraio 2021) Stefano De Martino torna in tv dopo il lutto e si prepara per la nuova puntata di Stasera tutto è possibile in onda su Rai Due in prima serata. foto facebookQuesta sera torna in onda Stasera tutto è possibile, lo show di Rai Uno condotto dal ballerino napoletano che proprio nei giorni scorsi ha subito un durissimo lutto che lo ha segnato profondamente. Si tratta di nonna Elisa, che molto spesso era anche protagonista dei suoi canali social, la donna è scomparsa per cause che non sono state rese note e che hanno lasciato un profondo dolore nel cuore dell'ex marito di Belen Rodriguez. "Grazie" è proprio questo il messaggio che il napoletano ha dedicato alla nonna su Instagram con una storia che ha davvero commosso tutti i suoi follower.

