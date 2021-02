Stati Uniti, impeachment: inizia oggi al Senato il secondo processo contro Trump (Di martedì 9 febbraio 2021) inizia oggi, martedì 9 febbraio, il secondo impeachment al Senato nei confronti di Donald Trump, accusato di aver istigato l’insurrezione al Congresso del 6 gennaio scorso. Trump è l’unico presidente (ormai ex) nella storia degli Stati Uniti a essere messo in stato d’accusa per due volte e il primo a subire il processo dopo la fine del mandato presidenziale. oggi al Senato si voterà, dopo un dibattito di quattro ore, per decidere se l’impeachment è costituzionale. Su questo basta una maggioranza semplice e passerà senza problemi (la camera “alta” è a maggioranza dem). Da domani, mercoledì 10 febbraio, parte il processo vero e proprio: le due parti ... Leggi su italiasera (Di martedì 9 febbraio 2021), martedì 9 febbraio, ilalnei confronti di Donald, accusato di aver istigato l’insurrezione al Congresso del 6 gennaio scorso.è l’unico presidente (ormai ex) nella storia deglia essere messo in stato d’accusa per due volte e il primo a subire ildopo la fine del mandato presidenziale.alsi voterà, dopo un dibattito di quattro ore, per decidere se l’è costituzionale. Su questo basta una maggioranza semplice e passerà senza problemi (la camera “alta” è a maggioranza dem). Da domani, mercoledì 10 febbraio, parte ilvero e proprio: le due parti ...

