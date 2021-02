Spezia-Milan | Italiano | “Rigori per i rossoneri? Ecco come la penso”

PianetaMilan : #SpeziaMilan, #Italiano: 'Rigori per i rossoneri? Ecco come la penso' - #ACMilan #Milan #SempreMilan - sportli26181512 : Spezia, Italiano: 'Rigori Milan? Ci vogliono bravura e furbizia, attaccano molto': Vincenzo Italiano, allenatore de… - notizie_milan : Verso Spezia-Milan, Italiano: “Vogliamo dare continuità alla vittoria contro il Sassuolo” - MilanPress_it : L'allenatore dello Spezia Vincenzo Italiano parla del Milan ?? - sportli26181512 : Milan, le immagini dell'allenamento odierno agli ordini di Pioli: Intervenuto sui propri canali social il Milan ha… -

Ultime Notizie dalla rete : Spezia Milan

MilanLive.it

Commenta per primo Vincenzo Italiano , allenatore dello, parla a Radio Marte in vista della sfida contro il: 'Vedremo se daremo continuità alla vittoria contro il Sassuolo e se usciremo a testa alta, mettendoli in difficoltà e proponendo ...... è tornato ad allenarsi in gruppo con la squadra, e con ogni probabilità sarà a disposizione per il prossimo impegno di campionato contro lodi Vincenzo Italiano.: Bennacer torna in ...Vincenzo Italiano, allenatore dello Spezia, ha parlato della prossima gara di campionato contro il Milan e della polemica rigori ...Diogo Dalot sostituirà Davide Calabria contro lo Spezia. Intanto, il Milan continua i dialoghi per valutare un eventuale riscatto ...