Spezia, Italiano: «Rigori per il Milan? C’è un motivo» (Di martedì 9 febbraio 2021) Vincenzo Italiano, allenatore dello Spezia, ha parlato ai microfoni di Radio Marte in vista del match contro il Milan: le sue dichiarazioni Vincenzo Italiano, allenatore dello Spezia, ha parlato a Radio Marte in vista del match contro il Milan. «Vedremo se daremo continuità alla vittoria contro il Sassuolo e se usciremo a testa alta, mettendoli in difficoltà e proponendo quello che si fa in settimana. Rigori per i rossoneri? Ci vogliono anche bravura, furbizia e malizia per farsene decretare, la squadra attacca molto». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 9 febbraio 2021) Vincenzo, allenatore dello, ha parlato ai microfoni di Radio Marte in vista del match contro il: le sue dichiarazioni Vincenzo, allenatore dello, ha parlato a Radio Marte in vista del match contro il. «Vedremo se daremo continuità alla vittoria contro il Sassuolo e se usciremo a testa alta, mettendoli in difficoltà e proponendo quello che si fa in settimana.per i rossoneri? Ci vogliono anche bravura, furbizia e malizia per farsene decretare, la squadra attacca molto». Leggi su Calcionews24.com

