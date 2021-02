Spezia | domani la cessione della società | i dettagli della trattativa

(Di martedì 9 febbraio 2021) Lodiventerà americano. Definiti gli ultimiche porteranno allaal fondo MSD. Nessun cambio in dirigenza E’ prevista perla chiusuraper ladelloal fondo MSD. A riportare la notizia è Gianluca Di Marzio confermando che non ci sono stati intoppi nei passaggi che porteranno al closing. Il valore dell’operazione sarà introno ai 24 milioni di euro con lache manterrà il management attuale. Eventuali cambiamenti saranno rinviati al terminestagione. Leggi su Calcionews24.com

Lex Barcellona, out dalla gara di coppa Italia con lo Spezia, tornerà ad allenarsi con i suoi compagni di squadra tra oggi e domani e sarà tra i convocati di Paulo Fonseca in vista della sfida ai ...
"Spezia, nessun intoppo per la cessione del club. Closing vicino", titola Il Secolo XIX. I tecnicismi che ruotano intorno alla vendita dello Spezia vengono risolti giorno dopo ...