Speed skating, Mondiali 2021: le speranze di medaglia dell'Italia. Ghiotto, Giovannini e Lollobrigida le punte (Di martedì 9 febbraio 2021) Dall'11 al 14 febbraio l'ovale di ghiaccio di Heerenveen (Paesi Bassi) sarà teatro dei Mondiali 2021 su singole distanze di Speed skating. Il Thialf deciderà le sorti e non vi sono dubbi che la selezione di casa voglia fare la differenza, confermando la propria predominanza in questa stagione così particolare. In casa Italia si tenterà la strada della mass start e magari la sorpresa nella prova dei 5000 metri maschili. La gara con partenza in linea vedrà Francesca Lollobrigida e Andrea Giovannini protagonisti. In quest'annata è mancato il podio, anche se Lollobrigida avrebbe da ridire da questo punto di vista. L'atleta azzurra, infatti, è stata privata di un terzo posto nell'ultima tappa di Coppa del Mondo tenutasi sempre ad Heerenveen per via di una squalifica. Una ...

