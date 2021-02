Speed skating: i convocati dell’Italia per i Mondiali di Heerenveen. Lollobrigida e Giovannini le stelle azzurre (Di martedì 9 febbraio 2021) Ultimo appuntamento della stagione, sicuramente il più importante, per lo Speed skating. Scattano giovedì 11 febbraio i Mondiali su singole distanze in quel di Heerenveen, pista olandese che ha già ospitato due tappe di Coppa del Mondo e gli Europei. Una quattro giorni di gare nella quale l’Italia proverà a farsi valere, andando a caccia delle medaglie, nonostante avversari di fattura internazionale. Oggi il d.s. Maurizio Marchetto e l’allenatore sprint Matteo Anesi hanno sciolto le riserve, diramando la lista dei nove convocati azzurri. Al via ci saranno Francesca Lollobrigida (Aeronautica Militare), Linda Rossi (Torollski Center), Francesco Betti (Fiamme Oro), David Bosa (Fiamme Oro), Andrea Giovannini (Fiamme Gialle), Michele Malfatti (Fiamme Gialle) Mirko Giacomo ... Leggi su oasport (Di martedì 9 febbraio 2021) Ultimo appuntamento della stagione, sicuramente il più importante, per lo. Scattano giovedì 11 febbraio isu singole distanze in quel di, pista olandese che ha già ospitato due tappe di Coppa del Mondo e gli Europei. Una quattro giorni di gare nella quale l’Italia proverà a farsi valere, andando a caccia delle medaglie, nonostante avversari di fattura internazionale. Oggi il d.s. Maurizio Marchetto e l’allenatore sprint Matteo Anesi hanno sciolto le riserve, diramando la lista dei noveazzurri. Al via ci saranno Francesca(Aeronautica Militare), Linda Rossi (Torollski Center), Francesco Betti (Fiamme Oro), David Bosa (Fiamme Oro), Andrea(Fiamme Gialle), Michele Malfatti (Fiamme Gialle) Mirko Giacomo ...

