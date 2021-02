Spazio, tutti pazzi per Marte: in 10 giorni tre sonde sul Pianeta Rosso (Di martedì 9 febbraio 2021) A mezzo secolo dall’allunaggio il nuovo sogno spaziale delle superpotenze mondiali è lo sbarco dell’uomo su Marte. Qualcosa di molto meno lontano di quello che si crede. Lo dimostra il fatto che nell’arco dei prossimi 10 giorni, come riporta l’Ansa, saranno ben tre le sonde che ci terranno con gli occhi puntati sul Pianeta Rosso. Lanciate lo scorso luglio, arriveranno a poca distanza temporale l’una dall’altra. Dagli Emirati alla Cina La prima a tagliare il traguardo sarà la sonda Hope degli Emirati Arabi Uniti. Oggi 9 febbraio la macchina spaziale si cimenterà in una manovra spericolata per inserirsi nell’orbita di Marte, intorno alle 16:40 (ora italiana). Il 10 febbraio, domani, sarà il turno della sonda cinese Tianwen-1. Infine, il 18 febbraio, toccherà alla missione della Nasa Mars ... Leggi su velvetmag (Di martedì 9 febbraio 2021) A mezzo secolo dall’allunaggio il nuovo sogno spaziale delle superpotenze mondiali è lo sbarco dell’uomo su. Qualcosa di molto meno lontano di quello che si crede. Lo dimostra il fatto che nell’arco dei prossimi 10, come riporta l’Ansa, saranno ben tre leche ci terranno con gli occhi puntati sul. Lanciate lo scorso luglio, arriveranno a poca distanza temporale l’una dall’altra. Dagli Emirati alla Cina La prima a tagliare il traguardo sarà la sonda Hope degli Emirati Arabi Uniti. Oggi 9 febbraio la macchina spaziale si cimenterà in una manovra spericolata per inserirsi nell’orbita di, intorno alle 16:40 (ora italiana). Il 10 febbraio, domani, sarà il turno della sonda cinese Tianwen-1. Infine, il 18 febbraio, toccherà alla missione della Nasa Mars ...

