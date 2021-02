Spallanzani | 129 pazienti ricoverati | 28 in terapia intensiva

(Di martedì 9 febbraio 2021) Roma -“Ipositivi al tampone per la ricerca del Sars-CoV 2 sono in totale 129 (-4 rispetto a ieri). Di questi, 28(-3 rispetto a ieri) necessitano di”. E’ quanto si legge nell’odierno bollettino medico diffuso dall’Istituto nazionale per le malattie infettive ‘Lazzaro’ di Roma. “Idimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali- si legge ancora- sono a questa mattina 1.951”.

In Fvg 129 contagi su 1.897 test, 24 decessi Oggi in Friuli Venezia Giulia su 1.408 tamponi ... ha osservato, "c'è il dato del Lazio, dove incide l'attività a livello nazionale svolta dallo Spallanzani,...... - 2021 Un anno fa l'arrivo dei primi due pazienti cinesi malati di Covid all'ospedale. ... sabato 92, venerdì 86, giovedì 73, mercoledì 89, martedì 61, lunedì 80, domenica 79, sabato 129, ...