Sostegno a scuole per acquisto giornali e riviste: scadenza domande 10 marzo. Nota (Di martedì 9 febbraio 2021) Istruzioni operative per la presentazione delle istanze per l’accesso ai contributi previsti dall’articolo 1, commi 389 e 390, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 - interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri nell’ambito delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell’informazione destinati alle istituzioni scolastiche statali e paritarie. Nota MI dell'8 febbraio L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 9 febbraio 2021) Istruzioni operative per la presentazione delle istanze per l’accesso ai contributi previsti dall’articolo 1, commi 389 e 390, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 - interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri nell’ambito delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell’informazione destinati alle istituzioni scolastiche statali e paritarie.MI dell'8 febbraio L'articolo .

Ultime Notizie dalla rete : Sostegno scuole Quarto Ciclo di Incontri "Sviluppo Sostenibile. Verso l'Economia Circolare"

Elementi che siano utili al sostegno di processi educativi connotati da maggiore consapevolezza e ... ognuno della durata massima di 2 ore, sono rivolti in primo luogo agli insegnanti delle scuole ...

Obiettivo: ripartire a settembre senza incertezze, e senza cattedre scoperte

E quindi c'è un ragionamento da fare su come si possa organizzare questo sostegno ai ragazzi e il recupero dei mesi persi. Leggi anche › Nessun ristoro per le scuole di italiano al collasso ...

I docenti di sostegno possono sostituire i colleghi della stessa o di altre classi? Cosa prevede la normativa Orizzonte Scuola La didattica a distanza, fra mancanza di tempo e di tecnologia

Un terzo dei genitori non ha avuto abbastanza tempo per sostenere la didattica a distanza dei figli. Pesa anche la carenza di dispositivi ...

Usa: Chicago, leader sindacati sottopongono piano riapertura scuole agli iscritti

I delegati del sindacato non hanno però fornito alcuna raccomandazione di voto a sostegno della proposta ... agli insegnanti e di criteri rigidi per la immediata chiusura delle scuole in caso di nuovi ...

