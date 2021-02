Sondaggio: secondo il 59% la Juve avrebbe raggiunto la finale di Coppa Italia (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Coppa Italia, stasera ritorno di Coppa Italia: chi andrà in finale? Juventus (59%) Inter (41%) Foto: logo Coppa Italia L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 10 febbraio 2021), stasera ritorno di: chi andrà inntus (59%) Inter (41%) Foto: logoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Giorgiolaporta : Lancio un #Sondaggio sul #centrodestra e #Draghi. Secondo voi #Salvini, #Meloni e #Berlusconi dovrebbero votare la… - you_trend : ?? Secondo l'ultimo sondaggio @swg_research per il @TgLa7, #Draghi è ritenuto adeguato per un nuovo governo dal 51%… - lorepregliasco : A maggio 2020 nel nostro sondaggio per @SkyTG24 l'opzione #Draghi era tra le più probabili secondo gli italiani - arquer12 : RT @Filomen30847137: SONDAGGIO???? Nell'attesa di tempi migliori che TUTTI desideriamo fortemente, inganno l'ansia con una domanda: Secondo V… - LuisaPistini : RT @interpreterpaul: Secondo il sondaggio di #Pagnoncelli a #DiMartedi, tra i primi quattro di cui si può fidare Draghi, tre sono del centr… -