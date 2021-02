Sondaggi politici/ Lega sale al 24%, Pd perde lo 0,8%. Centrodestra al 46,9% (Di martedì 9 febbraio 2021) Centrodestra in netto rialzo (46,9%, +1,8%), forze della ex maggioranza in calo: questo un estremo riassunto dei Sondaggi politici di SWG per Tg La7. La Lega si conferma prima forza del Paese e può festeggiare una crescita degna di nota: dal 23,3% di una settimana fa al 24% di oggi. Discorso totalmente diverso per il Partito Democratico : i ... Leggi su ilsussidiario (Di martedì 9 febbraio 2021)in netto rialzo (46,9%, +1,8%), forze della ex maggioranza in calo: questo un estremo riassunto deidi SWG per Tg La7. Lasi conferma prima forza del Paese e può festeggiare una crescita degna di nota: dal 23,3% di una settimana fa al 24% di oggi. Discorso totalmente diverso per il Partito Democratico : i ...

