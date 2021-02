Sondaggi politici: la Lega cresce con il sì al governo Draghi. Ma… (Di martedì 9 febbraio 2021) I Sondaggi politici di SWG per TgLa7 illustrati ieri da Enrico Mentana rivelano le intenzioni di voto degli italiani se si andasse alle elezioni in questo momento, mentre sta per diventare realtà il governo Draghi. Salta subito all’occhio l’avanzamento della Lega. Il partito di Matteo Salvini cresce dello 0,7% ritornando al 24% dei consensi. Anche le altre forze di centrodestra però hanno un trend positivo. Forza Italia sale dello 0,6% così come Fratelli d’Italia . Proprio la crescita del partito guidato da Giorgia Meloni, l’unico ad aver detto di no all’entrata in maggioranza fa venire il dubbio che la partecipazione di Salvini al nuovo esecutivo non sia il motivo dell’incremento dei consensi del Carroccio, ma che invece l’orientamento degli intervistati dipenda più da una forma di ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 9 febbraio 2021) Idi SWG per TgLa7 illustrati ieri da Enrico Mentana rivelano le intenzioni di voto degli italiani se si andasse alle elezioni in questo momento, mentre sta per diventare realtà il. Salta subito all’occhio l’avanzamento della. Il partito di Matteo Salvinidello 0,7% ritornando al 24% dei consensi. Anche le altre forze di centrodestra però hanno un trend positivo. Forza Italia sale dello 0,6% così come Fratelli d’Italia . Proprio la crescita del partito guidato da Giorgia Meloni, l’unico ad aver detto di no all’entrata in maggioranza fa venire il dubbio che la partecipazione di Salvini al nuovo esecutivo non sia il motivo dell’incremento dei consensi del Carroccio, ma che invece l’orientamento degli intervistati dipenda più da una forma di ...

