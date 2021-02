Sondaggi elettorali SWG | in grande crescita tutto il centrodestra

(Di martedì 9 febbraio 2021) Cominciano a farsi vedere in modo netto gli effetti della crisi di governo e del suo esito sui. È ilad approfittarne, più per la delusione degli elettori dell’ex maggioranza che per un vero e proprio aumento dei consensi per questa coalizione. Aumenta non a caso l’astensione, del 2%. Ma tra i partiti è la Lega quella che mette a segno l’incremento maggiore, del 0,7%, che consente al partito di Salvini di arrivare al 24%. Su anche Fratelli d’Italia, del 0,6%. È ora al 16,5%. Lo stesso aumento che interessa Forza Italia, che arriva al 6,4%. Nel complesso ilavanza dell’1,9%. Al contrario è in netto calo il PD, che scende al 19%, un valore simile a quello, molto deludente, delle elezioni del 2018. Giù, di mezzo punto, anche il Movimento 5 Stelle, ora al ...

lazialeantifa : @Robi9915 Fare numero, null'altro. Politicamente contano nulla, riescono ad avere una grande esposizione mediatica… - Michele2125 : RT @fanpage: Gli italiani si fidano di Draghi - Il_Vitruviano : 'Sondaggi elettorali, gli italiani si fidano di Draghi e lo vogliono come presidente della Repubblica' (Draghi come… - papavero27 : Adesso vanno bene anche i sondaggi elettorali di #Mentana. #GovernoDraghi - pi2py : RT @fanpage: Mario Draghi ha già convinto gli italiani, che lo vogliono subito a Palazzo Chigi e poi, quando scadrà il mandato di Mattarell… -

Ultime Notizie dalla rete : Sondaggi elettorali

La gravità della situazione impone di mettere da parte calcoli, tattiche e interessiper ... Salvini, si apprende da fonti della Lega, è soddisfatto per i, che testimoniano la ...... la tesi ha comunque aperto un dibattito interno, anche tenendo conto che isottolineano ... ratificare e soprattutto far digerire a basisempre più turbolente, divise e ...I leghisti votano in Europa in dissenso rispetto al resto dei sovranisti, ma per ora nessun 'processo' aperto nel gruppo. Dal Ppe Weber non chiude la porta ...“L’ottimo lavoro svolto dagli attivisti e rappresentanti istituzionali di FdI ha consentito al partito di crescere in pochi anni dal 3% al 10%, ottenuto a Ladispoli alle regionali, europee e poi confe ...