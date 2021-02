Somma Vesuviana | un altro alunno positivo al covid in una scuola dell’Infanzia

Leggi su anteprima24

(Di martedì 9 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti(Na) – “L’ultima ordinanza da me firmata vieta assembramenti e riunioni all’aperto. Dunque è chiaro che non potrà esserci il Carnevale in piazza”. Lo ha affermato Salvatore Di Sarno, sindaco dicomune del napoletano. “Non possiamo pretendere sacrifici dai nostri bambini – continua il primo cittadino – e vedere persone che allo stesso tempo vanno in giro senza mascherina e senza rispettare il distanziamento. Per questo motivo sto valutando anche la chiusura delle zone dove in orari serali c’è movida. E’ una decisione da prendere con particolare attenzione per evitare che gli assembramenti possano spostarsive, magari nelle case. Le scuole elementari abbiamo dovuto per forza chiuderle e l’ho fatto con particolare sacrificio perché si stavano ...