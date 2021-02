Sofia Goggia riceve il Tapiro d’Oro | “Sarà l’unico trofeo dell’anno” Il recupero? “Due mesetti”

(Di martedì 9 febbraio 2021)ha ricevuto il, il celeberrimo riconoscimento assegnato da “Striscia la Notizia”, il tg satirico di Canale 5. L’inviato Valerio Staffelli lo ha consegnato alla Campionessa Olimpica di discesa libera, alle prese con un infortunio che le impedisce di partecipare ai Mondiali di Cortina d’Ampezzo. La bergamasca è infatti in convalescenza per la frattura alla tibia rimediata una decina di giorni fa a Garmisch e ha dovuto rinunciare alla rassegna iridata, dove sarebbe stata la grande favorita per la medagliain discesa. L’azzurra l’ha presa sul ridere e ha commentato ai microfoni: “premioche vincerò quest’anno. Spero di ottenere il prossimo per meriti sportivi“. Una battuta simpatica, ma la nostra ...

Coninews : Lontana dalle piste ma presente con il cuore. Sofia #Goggia farà il tifo per le sue compagne di squadra da casa. ??… - Fantaski_it : Cortina 2021: Staffelli consegna il tapiro d'oro a Sofia Goggia #fisalpine - infoitsport : Sci, Tapiro d'oro a Sofia Goggia: 'Sarà l’unico oro che vincerò quest’anno' - Sportmediaset - infoitsport : Il Tapiro d’oro a Sofia Goggia - infoitsport : Tapiro a Sofia Goggia: 'Sarà l’unico oro che vincerò quest’anno' -

Ultime Notizie dalla rete : Sofia Goggia

"Sarà l'unico oro che vincerò quest'anno".accetta con ironia il Tapiro che le è stato consegnato da Striscia la notizia a causa dell'infortunio che ha costretto l'olimpionica dello sci a rinunciare ai mondiali di Cortina. ...Nella stessa gara vinse l'oro Tina Maze earrivò quarta. Incroci del destino. Oggi gli organizzatori hanno giustamente voluto fermare lo spettacolo. Ma non solo. Anche a St. Moritz 2017 ...Sofia Goggia ha ricevuto il Tapiro d'Oro, il celeberrimo riconoscimento assegnato da "Striscia la Notizia", il tg satirico di Canale 5. L'inviato Valerio Staffelli lo ha consegnato alla Campionessa Ol ...Quando guarirò farò di tutto per rimettermi in forma il prima possibile» Spero di ottenere il prossimo per meriti sportivi» - ha dichiarato la sciatrice azzurra. Sui tempi del suo ritorno in pista, in ...