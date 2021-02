SmartSuit | ovvero la tuta spaziale del futuro secondo la Nasa

Leggi su wired

(Di martedì 9 febbraio 2021) Intelligente, capace di autoripararsi, composta da una materia prima senza precedenti. Sono questi i connotati del nuovo prototipo diche laha in mente per le missioni del, quelle dirette verso la (ri)conquista della Luna o il salto su Marte. Il suo nome èe, al cuore del progetto, inserito nel programma Niac (Innovative Advanced Concepts, tra i più visionari dell’Agenzia americana) c’è un design rivoluzionario tutto incentrato su robotica, materiali innovativi e sensori. In questo video, eccone un’anteprima. (Credit video:) Wired.