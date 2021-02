Siparietto social Dybala-Brady | “Alla fine | è sempre e solo il football”

(Di martedì 9 febbraio 2021) “, èil”. Paulocommenta così su Instagram la vittoria al SuperBowl dei Tampa Bay Buccaneers e in particolare del sette volte campione Tom. La Joya ha postato suiun fotomontaggio dove controlla, coi piedi, un lancio (ovviamente con le mani) del quarterback: a prescindere da come sì giochi, si parladiha gradito l’animazione pazzesca: la stella ha infatti commentato il post dell’argentino con una serie di emoticons. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paulo(@paulo) SportFace.

SkySport : Siparietto social tra Dybala e Tom Brady - sportface2016 : #Calcio Simpatico siparietto social tra Paulo #Dybala e il quarterback dei Buccaneers Tom #Brady - danKorpiklaani : RT @SkySport: Siparietto social tra Dybala e Tom Brady - sportli26181512 : Dybala... come Tom Brady: 'Questione di football'. La risposta del campione americano: Dybala... come Tom Brady: 'Q… - UgoBaroni : RT @SkySport: Siparietto social tra Dybala e Tom Brady -

Ultime Notizie dalla rete : Siparietto social

Corriere dello Sport

La 55° edizione del Super Bowl è stata vinta dai Tampa Bay Buccaneers . Per il loro quarterback, Tom Brady , è la settima vittoria in dieci Super Bowl disputati in carriera: l'ha ottenuta a 43 anni ...Miriam propone sul suo profilouna serie di brevi video, tra i quali grande successo ... In particolare a divertire molto il pubblico è stato il divertentecon Joe Bastianich , al ...“Alla fine, è sempre e solo il football”. Paulo Dybala commenta così su Instagram la vittoria al SuperBowl dei Tampa Bay Buccaneers e in particolare del sette volte campione Tom Brady. La Joya ha post ...Sono passati oltre cento giorni dal fatidico stop, più di tre mesi senza alzare il sipario e senza film in sala. E ad essere sinceri è quasi un anno che il mondo della cultura e dello spettacolo è app ...