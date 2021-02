Simone Inzaghi si gode il giorno libero della Lazio: pranzo fuori con la sua Gaia (FOTO) (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Un giorno di riposo di premio dopo la vittoria contro il Cagliari ma anche per ricaricare le batterie in vista del big match contro l’Inter. L’allenatore Simone Inzaghi si gode il giorno di relax concesso alla Lazio e lo fa in compagnia della moglie Gaia Lucariello. pranzo fuori in un noto ristorante di Trastevere, come testimoniato dalla FOTO pubblicata dalla moglie del tecnico su instagram. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Undi riposo di premio dopo la vittoria contro il Cagliari ma anche per ricaricare le batterie in vista del big match contro l’Inter. L’allenatoresiildi relax concesso allae lo fa in compagniamoglieLucariello.in un noto ristorante di Trastevere, come testimoniato dallapubblicata dalla moglie del tecnico su instagram. SportFace.

FedrigucciA : @LGWsport Per non parlare della panchina che si è riversata in tempo zero in campo...scene viste con Simone Inzaghi - Marco562017 : @despecialuan Per i risultati ottenuti negli ultimi 2 anni e per il lavoro di valorizzazione svolto, corsa a 2 serr… - zazoomblog : Inzaghi concede il giorno libero alla Lazio: Simone a pranzo fuori con la sua Gaia - #Inzaghi #concede #giorno… - Aquila6811 : RT @spicciar: Se mai Simone Inzaghi dovesse stufarsi di allenare ??, la #Lazio avrebbe già una bella linea di ex pronti o quasi: Simeone, Se… - PeppePalm : @juventibus @Super3mp @GianlucaGarro @GattaMario3 @SusannaGatto4 @BortoneMauro @EdoardoMecca1 @panoz4ever… -