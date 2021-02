Sileri: “Blocco tra le regioni andrebbe mantenuto, riaprirei cinema e teatri” (Di martedì 9 febbraio 2021) Il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri ha parlato ai microfoni di Mattino 5 riferendosi a misure come il Blocco tra le regioni e le riaperture di alcune attività Il viceministro Pierpaolo Sileri ha parlato ai microfoni di Mattino 5 in merito alla situazione riguardante le prossime misure che dovrà varare il nuovo governo. “Secondo la L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 9 febbraio 2021) Il viceministro della Salute Pierpaoloha parlato ai microfoni di Mattino 5 riferendosi a misure come iltra lee le riaperture di alcune attività Il viceministro Pierpaoloha parlato ai microfoni di Mattino 5 in merito alla situazione riguardante le prossime misure che dovrà varare il nuovo governo. “Secondo la L'articolo proviene da Inews.it.

VSalute4 : Prossima settimana in arrivo il nuovo #DPCM, Sileri: “Manterrei blocco tra regioni” >>> - VivamusN : Sileri: 'Manterrei il blocco tra regioni e riaprirei cinema e teatri'. Lo ha detto a @mattino5 il viceministro dell… - QdSit : “La mia personale opinione è che il blocco tra le regioni dovrebbe essere mantenuto per altre due settimane. In zon… - ZenatiDavide : “Dopo il 15 febbraio mantenere il blocco tra Regioni”: “Fosse per me il blocco tra le regioni dovrebbe essere mante… -