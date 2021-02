Silent Hill per PS5 sembra sicuro 'al 100%'. Sony potrebbe annunciare il gioco fra pochi mesi (Di martedì 9 febbraio 2021) Stando a quanto affermato dal noto insider Dusk Golem, Silent Hill per PS5 è sicuro 'al 100%' e Sony potrebbe annunciarlo fra pochi mesi. L'insider è noto nella community per aver svelato correttamente informazioni su Resident Evil Village e, ora, ha detto attraverso Twitter che il nuovo Silent Hill non è stato cancellato e che, al contrario, esiste al 100%. Dusk Golem ha anche rivelato che il titolo sarebbe in sviluppo dall'inizio del 2019 e che Konami non lo starebbe creando direttamente, dato che avrebbe affidato lo sviluppo a uno studio esterno del quale ancora non si conosce il nome. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di martedì 9 febbraio 2021) Stando a quanto affermato dal noto insider Dusk Golem,per PS5 è'al' eannunciarlo fra. L'insider è noto nella community per aver svelato correttamente informazioni su Resident Evil Village e, ora, ha detto attraverso Twitter che il nuovonon è stato cancellato e che, al contrario, esiste al. Dusk Golem ha anche rivelato che il titolo sarebbe in sviluppo dall'inizio del 2019 e che Konami non lo starebbe creando direttamente, dato che avrebbe affidato lo sviluppo a uno studio esterno del quale ancora non si conosce il nome. Leggi altro...

