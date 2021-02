"Si scandalizzano per la moglie, non per l'amante". Amadeus e la "sua" Giovanna, le impensabili parole del conduttore (Di martedì 9 febbraio 2021) Una battuta per sminare il campo del Festival di Sanremo dalle polemiche. Amadeus presenta la kermesse dell'Ariston, che sta per debuttare dopo mille contestazioni legate al Covid, ma ai giornalisti risponde anche alla domanda su Giovanna Civitillo. La moglie del presentatore e direttore artistico del Festival sarà nel cast di PrimaFestival, l'anteprima delle serate di gara, insieme a Giovanni Vernia e Valeria Graci. Apriti cielo, i più maliziosi hanno ovviamente fatto riferimento alla presunta "spintarella" di Amadeus nei confronti della compagna, dimenticando però che per anni la Civitillo stessa è rimasta quasi sempre ai margini del mondo dello spettacolo e della tv, nonostante il marito abbia rivestito ruoli di primissimo piano. "Ci si scandalizza molto della moglie e non ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 9 febbraio 2021) Una battuta per sminare il campo del Festival di Sanremo dalle polemiche.presenta la kermesse dell'Ariston, che sta per debuttare dopo mille contestazioni legate al Covid, ma ai giornalisti risponde anche alla domanda suCivitillo. Ladel presentatore e direttore artistico del Festival sarà nel cast di PrimaFestival, l'anteprima delle serate di gara, insieme a Giovanni Vernia e Valeria Graci. Apriti cielo, i più maliziosi hanno ovviamente fatto riferimento alla presunta "spintarella" dinei confronti della compagna, dimenticando però che per anni la Civitillo stessa è rimasta quasi sempre ai margini del mondo dello spettacolo e della tv, nonostante il marito abbia rivestito ruoli di primissimo piano. "Ci si scandalizza molto dellae non ...

giubby85 : @Rossonera18m Ma io penso che molte sia solo per attirare l'attenzione poi quando anche la controparte comincia a f… - angcapparelli : @HuffPostItalia si scandalizzano per lo sbaglio del congiuntivo , e non fanno una piega per l'uso scorretto del 'pi… - emimatite : per anni, in apparenza molti si scandalizzano, perchè quotidianamente attraverso i social si conoscevano abitudini… - stomacoinfuga : @Ale1000C @thisisroby quelli su cui fanno i titoloni i giornali e su cui tanti si scandalizzano (giustamente, per c… - CamilloDon2 : @LucaGoria79 @Corriere Saranno quei coglionazzi che trattano gli animali come figli,ne conosco a decine che si scan… -