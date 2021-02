Si appropria dei fondi scolastici, Digos sequestra beni e Tfr ad ex dirigente amministrativo (Di martedì 9 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSi sarebbe appropriata di 445mila euro di fondi pubblici destinati alle scuole che gestiva come dirigente amministrativo. E’ l’accusa contestata dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere all’ex direttore amministrativo dell’istituto comprensivo “Collecini-Giovanni XXIII” di Caserta, Antonella Pascarella, 48 anni, cui la Polizia di Stato ha sequestrato beni, somme di danaro, rapporti finanziari e una quota del trattamento di fine rapporto per il valore corrispondente al presunto ammanco. Sono stati gli uomini della Digos della Questura di Caserta, guidati da Enzo Vitale, a realizzare le indagini e ad effettuare i sequestri su ordine del Gip del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, cui si era rivolta la ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 9 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSi sarebbeta di 445mila euro dipubblici destinati alle scuole che gestiva come. E’ l’accusa contestata dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere all’ex direttoredell’istituto comprensivo “Collecini-Giovanni XXIII” di Caserta, Antonella Pascarella, 48 anni, cui la Polizia di Stato hato, somme di danaro, rapporti finanziari e una quota del trattamento di fine rapporto per il valore corrispondente al presunto ammanco. Sono stati gli uomini delladella Questura di Caserta, guidati da Enzo Vitale, a realizzare le indagini e ad effettuare i sequestri su ordine del Gip del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, cui si era rivolta la ...

