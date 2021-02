Serie B, probabili formazioni della 22a giornata (Di martedì 9 febbraio 2021) Torna in campo la Serie B per il turno infrasettimanale valido per la 22a giornata di campionato, terza del girone di ritorno. Otto le gare in programma oggi mentre sono due i posticipi di domani sera. Testa-coda tra Empoli e Pescara, Lecce-Brescia è scontro tra deluse della stagione. Ecco le probabili formazioni di Serie B. Serie B probabili formazioni Cittadella – Cosenza (ore 19) Grande recupero per il Cittadella nell’ultimo turno, sotto 3-0 con il Brescia la squadra di Venturato è riuscita a rimontare e pareggiare la gara. I granata hanno il record di calciatori andati a segno: ben 17. Il Cosenza, in settimana, ha ceduto l’attaccante Petre ai rumeni dell’Arad. La squadra di Occhiuzzi, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 9 febbraio 2021) Torna in campo laB per il turno infrasettimanale valido per la 22adi campionato, terza del girone di ritorno. Otto le gare in programma oggi mentre sono due i posticipi di domani sera. Testa-coda tra Empoli e Pescara, Lecce-Brescia è scontro tra delusestagione. Ecco lediB.Citta– Cosenza (ore 19) Grande recupero per il Cittanell’ultimo turno, sotto 3-0 con il Brescia la squadra di Venturato è riuscita a rimontare e pareggiare la gara. I granata hanno il record di calciatori andati a segno: ben 17. Il Cosenza, in settimana, ha ceduto l’attaccante Petre ai rumeni dell’Arad. La squadra di Occhiuzzi, ...

