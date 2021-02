Serie B, Marconi deferito per razzismo: rischia 10 giornate (Di martedì 9 febbraio 2021) Michele Marconi rischia una squalifica di dieci giornate per l’insulto razzista ai danni di Obi in Pisa-Chievo. I dettagli L’attaccante del Pisa Michele Marconi nella giornata di ieri è stato deferito dalla Procura della FIGC per discriminazione in relazione alla frase “la rivolta degli schiavi” che avrebbe pronunciato nei confronti di Obi in Pisa-Chievo dello scorso 22 dicembre. Secondo quanto riferito da Gazzetta dello Sport, nella peggiore delle ipotesi, se considerato colpevole Marconi rischia una squalifica di dieci giornate. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 9 febbraio 2021) Micheleuna squalifica di dieciper l’insulto razzista ai danni di Obi in Pisa-Chievo. I dettagli L’attaccante del Pisa Michelenella giornata di ieri è statodalla Procura della FIGC per discriminazione in relazione alla frase “la rivolta degli schiavi” che avrebbe pronunciato nei confronti di Obi in Pisa-Chievo dello scorso 22 dicembre. Secondo quanto riferito da Gazzetta dello Sport, nella peggiore delle ipotesi, se considerato colpevoleuna squalifica di dieci. Leggi su Calcionews24.com

