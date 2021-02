Serie B, Lecce-Brescia: probabili formazioni e diretta tv (Di martedì 9 febbraio 2021) La Serie B riparte stasera per il turno infrasettimanale valido per la 22a giornata. Stasera in campo alle 19 Lecce-Brescia, una partita da ex di Serie A che quest’anno non stanno brillando. Il Lecce lotta per un posto nei playoff, il Brescia invece per la salvezza: chi riuscirà a portare a casa i tre punti. Lecce, una vittoria per ripartire Il Lecce non trova una vittoria da tre giornate, nelle quali ha accumulato 2 pareggi ed una sconfitta. Questi risultati lo hanno fatto scivolare in 8a posizione, appena dentro la zona playoff, e bisogna ricominciare a fare punti per stare al passo di Venezia e Spal. Inoltre occhio al Pordenone, che mette pressione agli uomini di Corini. I giallorossi cercano il riscatto dopo la sconfitta interna con ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 9 febbraio 2021) LaB riparte stasera per il turno infrasettimanale valido per la 22a giornata. Stasera in campo alle 19, una partita da ex diA che quest’anno non stanno brillando. Illotta per un posto nei playoff, ilinvece per la salvezza: chi riuscirà a portare a casa i tre punti., una vittoria per ripartire Ilnon trova una vittoria da tre giornate, nelle quali ha accumulato 2 pareggi ed una sconfitta. Questi risultati lo hanno fatto scivolare in 8a posizione, appena dentro la zona playoff, e bisogna ricominciare a fare punti per stare al passo di Venezia e Spal. Inoltre occhio al Pordenone, che mette pressione agli uomini di Corini. I giallorossi cercano il riscatto dopo la sconfitta interna con ...

