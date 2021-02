Serie B | i risultati della ventiduesima giornata | pareggiano Empoli e Frosinone Monza secondo

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Calendario,B e classifica. Parte la caccia alla promozione. ROMA –B, calendario,e classifica. Parte la caccia alla promozione.favorito, Spal, Lecce ea caccia di un posto nel massimo campionato. fonte foto https://www.facebook.com/legaB, iNelle prime partite del turno infrasettimanale tra pareggi per 2-2 (Lecce-Brescia, Pisa Salernitana,-Pescara) e uno per 1-1 (CittaCosenza). Colpi esterni die Pordenone, bene il Venezia. Nel posticipo del martedì sera pareggio tra Ascoli e ...

SerieA : Vittorie, pareggi e sconfitte. Ecco tutti i risultati della 21ª giornata di #SerieATIM ?? ?? ?? Scarica l'App ufficia… - FootStatsCalcio : Serie B, risultati 22a giornata 20-21, classifica e prossimo turno - Pall_Gonfiato : #Serie B, i risultati della 22^ giornata: #Empoli fermato dal #Pescara, #Monza vittorioso al #Menti - RobertoCucchi1 : @gianni0808 @MaxSentenza @DVercio @Rodolfo22455857 @MauBn69 @Deianir17128382 @FrankRuJuve @mikgua66 @fabIan41150567… - sportli26181512 : Serie B, i risultati della 22^ giornata: Empoli fermato, il Monza vince ed è secondo: Nella 22^ giornata del campio… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie risultati

QUOTIDIANO.NET

Classifiche eA 2020 - 2021, la classifica aggiornata -A 2020 - 2021, calendario eA 2020 - 2021, la classifica marcatori aggiornata Pioli: "Espulsione Ibra ...... essendo la migliore nelle 14 diA1. Il tecnico bellunese traccia un primo bilancio della ... Il tecnico giallorosso non ha remore ad ammettere che: "I primi ad essere sorpresi dei...Si giocherà tra martedì e mercoledì la 22^ giornata del campionato di Serie B. Per leggere la classifica, CLICCA QUI. Di seguito il programma delle gare e i risultati: ...Di seguito i risultati della 22a giornata della Serie B 2020/2021 con tutti i marcatori, le prime posizione della classifica, il prossimo turno di campionato in programma il 12, 13, 14 e 15 febbraio ...