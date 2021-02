Serie B: frenata Empoli, è 2-2 col Pescara. Blitz del Monza a Vicenza (Di martedì 9 febbraio 2021) Si sono concluse otto delle undici gare della 22a giornata di Serie B, spiccano il pareggio della capolista Empoli (2-2 col Pescara) e la vittoria della diretta inseguitrice, il Monza. Un punto ottenuto anche dal Cittadella e dalla Salernitana, l’unica vittoria casalinga è quella del Venezia sulla Cremonese. Ecco tutti i risultati: Cittadella-Cosenza 1-1 Empoli-Pescara 2-2 L.R. Vicenza-Monza 1-2 Lecce-Brescia 2-2 Pisa-Salernitana 2-2 Spal-Pordenone 1-3 Venezia-Cremonese 3-1 La classifica dopo 22 giornate: Empoli 43 Monza 39 Salernitana 37 Cittadella 36 Chievo 36* Spal 35 Venezia 35 Lecce 32 Pordenone 32 Frosinone 28* Pisa 28 L.R. Vicenza 25 Brescia 23 Cremonese 23 Cosenza 22 Reggina 22* Reggiana ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 9 febbraio 2021) Si sono concluse otto delle undici gare della 22a giornata diB, spiccano il pareggio della capolista(2-2 col) e la vittoria della diretta inseguitrice, il. Un punto ottenuto anche dal Cittadella e dalla Salernitana, l’unica vittoria casalinga è quella del Venezia sulla Cremonese. Ecco tutti i risultati: Cittadella-Cosenza 1-12-2 L.R.1-2 Lecce-Brescia 2-2 Pisa-Salernitana 2-2 Spal-Pordenone 1-3 Venezia-Cremonese 3-1 La classifica dopo 22 giornate:4339 Salernitana 37 Cittadella 36 Chievo 36* Spal 35 Venezia 35 Lecce 32 Pordenone 32 Frosinone 28* Pisa 28 L.R.25 Brescia 23 Cremonese 23 Cosenza 22 Reggina 22* Reggiana ...

