Serie B, Federico Dionisi sfida il suo passato: l'Ascoli vuole continuare la corsa (Di martedì 9 febbraio 2021) Questa sera, a partire dalle 19:00, torna in campo la Serie B per la 22a giornata di campionato. Alle 21:00, al Cino-Lillo Del Duca, l'Ascoli ospiterà il Frosinone. Sarà una partita fondamentale per i bianconeri, reduci dalla brillante affermazione esterna sul campo del Lecce ma ancora in una posizione critica di classifica. Protagonista assoluto della vittoria in Salento è stato il nuovo acquisto Federico Dionisi, che con la sua doppietta ha regalato i tre punti alla squadra di Sottil. Proprio per Dionisi questa sera sarà una partita molto speciale. l'Ascoli non si vuole fermare La classifica recita ancora terzultimo posto in classifica, che se il campionato finisse oggi significherebbe retrocessione diretta. Ma da quando Andrea Sottil ha preso la guida ...

