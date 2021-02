Serie B, Balata: «Dobbiamo riequilibrare l’asimmetria fra promosse e retrocesse dalla B alla C» (Di martedì 9 febbraio 2021) Mauro Balata, presidente della Lega Serie B, ha parlato al Giornale di Vicenza delle possibili modifiche del campionato Mauro Balata, presidente della Lega Serie B, ha parlato al Giornale di Vicenza delle possibili modifiche del campionato cadetto. «C’è dar rimediare alla grave aberrazione che ereditiamo dal passato, la asimmetria fra promosse e retrocesse dalla B alla C. Un’anomalia che dovrà essere oggetto di una riforma non più rinviabile. Ripongo la mia fiducia nella Federazione e nella volontà espressa dal presidente Gravina di procedere nella ristrutturazione» Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 9 febbraio 2021) Mauro, presidente della LegaB, ha parlato al Giornale di Vicenza delle possibili modifiche del campionato Mauro, presidente della LegaB, ha parlato al Giornale di Vicenza delle possibili modifiche del campionato cadetto. «C’è dar rimediaregrave aberrazione che ereditiamo dal passato, la asimmetria fraC. Un’anomalia che dovrà essere oggetto di una riforma non più rinviabile. Ripongo la mia fiducia nella Federazione e nella volontà espressa dal presidente Gravina di procedere nella ristrutturazione» Leggi su Calcionews24.com

