Serie B, Ascoli-Frosinone 1-1: l'ex Dionisi al 95? gela i ciociari e regala un punto d'oro ad Andrea Sottil. La classifica (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Uno a uno, è questo il risultato finale del match tra Ascoli e Frosinone valido per la ventiduesima giornata di Serie B.Bari, Carrera e la sua previsione: "Allenare i 'galletti'? Perché no! Questo top club, Serie A o Serie B non conta"Forti emozioni, un espulsione per parte e un gol in zona Cesarini dell'ex Federico Dionisi: tutto questo, e non solo, è stato Ascoli-Frosinone. Si è da poco conclusa la gara che ha visto messe di fronte le due compagini allenate rispettivamente da Andrea Sottil e Alessandro Nesta. Entrambe le squadre hanno tenuto bene il campo rimanendo dentro la partita fino alla fine della gara. Dopo l'iniziale vantaggio della squadra ospite firmato da Andrija Novakovich è successo dunque l'impensabile ...

