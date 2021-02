Serie B, 22a giornata: vincono Monza e Venezia, passo falso Empoli. Risultati e classifica (Di martedì 9 febbraio 2021) 22a giornata di Serie B.Nella zona alta della classifica vince in trasferta il Monza di Brocchi, 2-1 in trasferta in quel di Vicenza dove accade tutto negli ultimi dieci minuti. Pareggio casalingo per l'Empoli che non riesce ad avere la meglio del fanalino di coda Pescara (2-2), unico success tra le mura amiche quello del Venezia sulla Cremonese. Esce a testa bassa dalle propria gara la SPAL che si arrende 3-1 al Pordenone, pari per Cittadella, Salernitana e Lecce.Cittadella-Cosenza 1-1Empoli-Pescara 2-2L.R.Vicenza-Monza 1-2Lecce-Brescia 2-2Pisa-Salernitana 2-2SPAL-Pordenone 1-3Venezia-Cremonese 3-1Ascoli-Frosinone (ore 21.00)MC sportid="1" widgettype="StandingWidgetGazzanet" competitionid="105" Leggi su mediagol (Di martedì 9 febbraio 2021) 22adiB.Nella zona alta dellavince in trasferta ildi Brocchi, 2-1 in trasferta in quel di Vicenza dove accade tutto negli ultimi dieci minuti. Pareggio casalingo per l'che non riesce ad avere la meglio del fanalino di coda Pescara (2-2), unico success tra le mura amiche quello delsulla Cremonese. Esce a testa bassa dalle propria gara la SPAL che si arrende 3-1 al Pordenone, pari per Cittadella, Salernitana e Lecce.Cittadella-Cosenza 1-1-Pescara 2-2L.R.Vicenza-1-2Lecce-Brescia 2-2Pisa-Salernitana 2-2SPAL-Pordenone 1-3-Cremonese 3-1Ascoli-Frosinone (ore 21.00)MC sportid="1" widgettype="StandingWidgetGazzanet" competitionid="105"

