Serie A, slitta ancora l’accordo con i fondi: ecco il motivo (Di martedì 9 febbraio 2021) slitta ancora la ratifica dell’accordo fra la Serie A e i fondi d’investimento destinati ad entrare nella media company. ecco il motivo Il rinvio della votazione riguardante l’assegnazione dei diritti tv per il triennio 2021/2024 avrebbe spazientito ulteriormente la cordata formata da Cvc, Advent e Fsi, ovvero i tre fondi d’investimento che dovrebbero acquistare il 10% della media company che gestirà i diritti tv e commerciali della Serie A. Secondo Corriere della Seria, il presidente di Lega Paolo Dal Pino ha spiegato ai presidenti delle 20 squadre di Serie che prima di ratificare l’accordo con i fondi bisogna risolvere la questione relativa ai diritti di archivio e quella della ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 9 febbraio 2021)la ratifica delfra laA e id’investimento destinati ad entrare nella media company.ilIl rinvio della votazione riguardante l’assegnazione dei diritti tv per il triennio 2021/2024 avrebbe spazientito ulteriormente la cordata formata da Cvc, Advent e Fsi, ovvero i tred’investimento che dovrebbero acquistare il 10% della media company che gestirà i diritti tv e commerciali dellaA. Secondo Corriere della Seria, il presidente di Lega Paolo Dal Pino ha spiegato ai presidenti delle 20 squadre diche prima di ratificarecon ibisogna risolvere la questione relativa ai diritti di archivio e quella della ...

