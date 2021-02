Serie A, in 10 fermati dal giudice sportivo per un turno: nessun giocatore dell’Inter presente (Di martedì 9 febbraio 2021) Ecco le decisioni del giudice sportivo dopo la seconda giornata di ritorno della Serie A Sono 10 i giocatori fermati dal giudice sportivo della Serie A dopo la seconda giornata del girone di ritorno. Nell’elenco non compare nessun giocatore dell’Inter con Conte che avrà tutti dunque a disposizione per la partita contro la Lazio di domenica. Ecco i giocatori fermati: Amrabat (Fiorentina), Badelj (Genoa), Calabria (Milan), Faraoni e Zaccagni (Hellas Verona), Ferrari (Sassuolo), Improta e Ionita (Benevento), Svamberg (Bologna), Toloi (Atalanta) e Tonelli (Sampdoria). Per quanto riguarda l’Inter rimangono in diffida Bastoni, Barella e Brozovic. L'articolo proviene da intermagazine. Leggi su intermagazine (Di martedì 9 febbraio 2021) Ecco le decisioni deldopo la seconda giornata di ritorno dellaA Sono 10 i giocatoridaldellaA dopo la seconda giornata del girone di ritorno. Nell’elenco non comparecon Conte che avrà tutti dunque a disposizione per la partita contro la Lazio di domenica. Ecco i giocatori: Amrabat (Fiorentina), Badelj (Genoa), Calabria (Milan), Faraoni e Zaccagni (Hellas Verona), Ferrari (Sassuolo), Improta e Ionita (Benevento), Svamberg (Bologna), Toloi (Atalanta) e Tonelli (Sampdoria). Per quanto riguarda l’Inter rimangono in diffida Bastoni, Barella e Brozovic. L'articolo proviene da intermagazine.

