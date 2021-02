Serie A, gli 11 squalificati del giudice sportivo per il 22° turno (Di martedì 9 febbraio 2021) Il giudice sportivo Gerardo Mastrandrea ha reso noti i calciatori squalificati per la 22esima giornata di Serie A. Sono 11 i calciatori che salteranno il prossimo turno per una giornata di squalifica: Amrabat (Fiorentina), Badelj (Genoa), Calabria (Milan), Faraoni e Zaccagni (Verona), Ferrari (Sassuolo), Improta e Ionita (Benevento), Svanberg (Bologna), Toloi (Atalanta), Tonelli (Sampdoria). Due turni di stop invece per Roberto Baronio, vice collaboratore di Andrea Pirlo, per “avere, al 45° del primo tempo, contestato una decisione arbitrale, rivolgendo al Direttore di gara un’espressione insultante”. Foto: Twitter Personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 9 febbraio 2021) IlGerardo Mastrandrea ha reso noti i calciatoriper la 22esima giornata diA. Sono 11 i calciatori che salteranno il prossimoper una giornata di squalifica: Amrabat (Fiorentina), Badelj (Genoa), Calabria (Milan), Faraoni e Zaccagni (Verona), Ferrari (Sassuolo), Improta e Ionita (Benevento), Svanberg (Bologna), Toloi (Atalanta), Tonelli (Sampdoria). Due turni di stop invece per Roberto Baronio, vice collaboratore di Andrea Pirlo, per “avere, al 45° del primo tempo, contestato una decisione arbitrale, rivolgendo al Direttore di gara un’espressione insultante”. Foto: Twitter Personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

